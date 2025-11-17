JRAは17日、ウインズ京都（京都府京都市東山区大和大路通り四条下ル4丁目小松町1）が設備等の老朽化に伴う整備工事を行うため、来年6月から営業を休止することを発表した。営業休止期間（予定）は2026年6月6日（土）〜2027年末頃まで※工事の進行によって変更となる場合があり。