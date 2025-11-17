アメリカのトランプ大統領は、麻薬対策を理由に圧力を強め緊張が高まっているベネズエラのマドゥロ大統領と協議する可能性を示唆しました。【映像】原子力空母ジェラルド・フォード（実際の映像）アメリカ海軍は16日、ベネズエラが麻薬の密輸に関与しているとして、取り締まり強化のために派遣した原子力空母ジェラルド・フォードを中心とする空母軍がカリブ海に入ったと発表しました。トランプ大統領は、「（ベネズエラの）