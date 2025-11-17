第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが、自身の公式ブログを更新。妻の親族が経営するお店からテイクアウトした「粉物」を朝食として楽しんだことを報告しました。 【写真を見る】【 花田虎上 】粉物で朝食を満喫「たこ焼き、カレー味のインディアン焼きそば、お好み焼き、餃子焼きなどです！」「朝から美味しかった」花田さんは、「粉物」と題した投稿で「今日の朝食は昨日妻のおじさんのお店に家族とあかつさんと一緒に行