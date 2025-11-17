高市総理大臣が可能性に言及した台湾有事の際の集団的自衛権による武力行使について、「必要ない」という人が半数近くにのぼることがANNの世論調査でわかりました。【映像】ANNの世論調査台湾をめぐって中国とアメリカの間で武力衝突が起きた場合、日本も巻き込まれる恐れがあると思うか聞いたところ「ある」と答えた人が77％で、「ない」が14％でした。一方で日本が集団的自衛権に基づいて武力行使に踏み切ることについては