■スピードスケート ワールドカップ第1戦（日本時間17日、米国・ソルトレークシティー）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催来年のミラノ・コルティナオリンピック™に向けてスピードスケートＷ杯第1戦がアメリカ・ソルトレークで行われた。女子団体追い抜き（チームパシュート）で日本は郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）、野明花菜 （20、立教大学）、佐藤綾乃（28、ANA）が2分5