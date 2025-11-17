さとみは29歳。一般的な会社員です。ある日、母から電話がかかってきました。どうやら、兄の妻・ゆみこさんに悩まされている様子。兄抜きで、週に一度は子ども3人を連れてお泊りに来ているそうで…。身内のトラブルを描いた作品、『図々しすぎる兄嫁』をダイジェスト版でごらんください。 「お父さんと私、もうクタクタ…。あとね、ゆみこちゃん、毎回娘のあなたよりくつろぐのよ」 え、娘の私より？ 聞けば、