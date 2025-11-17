CyberOwlが運営するマネ会 by Amebaは11月14日、クレジットカード利用についての調査結果を発表した。調査は2025年10月29日、専業主婦の女性262名を対象にインターネットで行われた。○クレジットカード保有率は94%クレジットカードを「保有している」とと回答した人は94%(247人)で、専業主婦の多くがクレジットカードを活用していることがわかった。クレジットカード保有状況保有枚数は「2枚」35%、「3枚」21%、「4枚以上」18%と