この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、悠木 灯(@y_tomo28)さんの投稿です。 わが子とのささやかな思い出 悠木 灯さんの息子さんが2歳のころのお話。食べるのが苦手で寝るのも苦手だったという息子さん。深夜におなかが空いたと泣いた日があり…。話題の投稿がこちらです。 息子が2歳くらいの頃食べるのが苦手な子で寝るのも苦手で、深夜にお腹空いたって泣いた日があった。