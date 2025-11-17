エアアジアグループは、マレーシア行きを対象としたセールを11月17日から23日まで開催する。設定路線は札幌/千歳・東京/羽田・大阪/関西〜クアラルンプール線で、片道運賃は21,990円から。ランカウイやコタキナバル、ペナン行きの設定もある。諸税などが含まれた総額運賃となる。搭乗期間は2026年11月30日まで、一部対象外となる日もある。