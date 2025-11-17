タレントの北斗晶が16日に自身のアメブロを更新。和歌山県でのロケ中にファンからみかんの差し入れがあったことを明かした。この日、北斗は「今回は、三船美佳ちゃんとの仲良しコンビで和歌山県にロケに行かせていただきました」と報告。「ロケ中に、女性が走って来て【北斗さ〜ん！！おばあちゃんが、北斗さんにあげてって】そう言って…袋一杯のみかんをくださいました」とファンから差し入れがあったことを写真とともに明かした