「誰でも家で簡単に稼げます！」…そんな甘い言葉に騙され、ネットの副業詐欺にあった育休中の主婦・美穂(30歳)。家族を助けるための行為が、逆に追い詰めてしまうのではと相談できずに、1人悩みます。現代社会に潜む闇、副業詐欺被害にあった主婦が解決方法を模索し、大切な心得を学ぶお話。『副業詐欺に騙された話』をごらんください。 美穂は2歳の娘を持つ育休中ママ。現在2人目も妊娠中で、家族が増える大事な時期。しかし、