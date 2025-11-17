日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が１６日に放送され、長嶋一茂が心に傷を負った思い出を明かした。同番組は一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は東京・町田の人気複合施設を訪れた。そこで遭遇した一般客に「長嶋さんのファンです！」と