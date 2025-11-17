焼き菓子「クルミッ子」などを手がける菓子店「鎌倉紅谷」は、2026年の「新春福袋」の販売を順次開始している。4種類の福袋を展開し、鎌倉紅谷や百貨店のオンラインストア、店頭などで販売する。店舗により、取り扱う商品や販売スケジュールが異なる。同社の店頭では、2026年1月1日から販売を開始。公式オンラインショップでは抽選式で販売し、応募は2025年12月8日から開始する。いずれも数量限定で、なくなり次第終了。「大丸松坂