巨人の契約更改が１７日に東京・大手町の球団事務所でスタートした。三塚琉生外野手は３０万円増の４５０万円でサインした。桐生一から２２年育成ドラフト６位で入団し、３年目の今季は３軍からスタートし、途中で２軍に昇格。６月中旬までイースタン１９試合で打率３割５分７厘、４本塁打、１１打点と猛アピールした。６月１３日に支配下登録され、同日にオリックス戦が行われる京セラＤに移動して１軍合流した。翌１４日