JRAは17日、「第70回有馬記念」（12月28日、中山）のファン投票を20日から実施することを発表した。投票した方の中から「選べる豪華賞品セット」をはじめとする賞品を抽選で、合計7700人にプレゼント。投票はWEBのみでの受付となり、12月7日まで。投票結果発表スケジュール第1回中間発表11月27日（木）第2回中間発表12月4日（木）最終発表12月11日（木）