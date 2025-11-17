築地銀だこ・銀のあんを展開する株式会社ホットランドホールディングスは、2025年11月20日（木）より、イオングループが実施する「ブラックフライデー」企画に参加する。企画では、「ブラックフライデー」を盛り上げる回数券や特別商品を用意しているという。※イオンモール及びイオンに出店する、築地銀だこ・銀のあん店舗（対象店舗のみ）、文中価格は全て税込表記〈1〉築地銀だこ 「ぜったいお得な回数券」 イオン限定特典付き