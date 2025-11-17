BTSのRMが、秋の雰囲気を楽しむ日常を公開した。【写真】RM、家族と京都旅行を満喫！11月16日、RMは自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。公開された写真には、紅葉を背景にポーズを取るRMの姿や、彼らしい感性で美術展を巡り、文化的な時間を過ごす様子が収められている。写真の中のRMは、小顔ぶりと抜群のスタイルでどんな服装もモデルのように着こなし、ファンの心を掴んだ。（写真＝RM Instagram）なお、軍服務を終え