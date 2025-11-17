野球韓国代表のチアリーダーが、インターネット上で大きな話題を集めた。侍ジャパン、韓国代表との強化試合は1勝1分け野球日本代表「侍ジャパン」は2025年11月16日、東京ドームで韓国代表と強化試合を行い7−7で引き分けた。15日に行われた初戦で、11−4で大勝した「侍ジャパン」。第2戦は、3回に3点を失うも、4回に3点を獲得して同点に追いついた。1点ビハインドの5回に3点を入れ逆転に成功。8回に押し出し四球で1点を追加して引