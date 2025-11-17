メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市議会の11月定例会が開会し、資源ごみとして出されるアルミ缶などを、無断で持ち去ることを禁止する条例案が提出されました。 11月定例会では、人事委員会からの勧告に基づく職員の給与の引き上げ分などを盛り込んだ、約77億5700万円の一般会計補正予算案が審議されます。 また11月定例会には、資源ごみとして出されるアルミ缶などを、無断で持ち去ることを禁止する条例案も提出さ