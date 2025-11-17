化粧品ブランドPureal（ピュレア）が、ハローキティとの夢のコラボレーションを実現♡「ピュレア クリアエッセンスマスク」限定パッケージが、2025年11月13日(木)より全国のバラエティショップやドラッグストアで順次発売されます。透明感やハリツヤをサポートする成分を贅沢に配合し、毎日のスキンケアタイムを特別なものにしてくれます。 うるおいとハリを叶える美容成分 ピュレア クリアエッ