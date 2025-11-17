日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）のいわてグルージャ盛岡は１７日、元日本代表ＭＦ小林祐希（３３）が契約満了に伴い、今季限りで退団すると発表した。小林は「応援ありがとうございました。目標は達成できませんでしたが、岩手でプレーした数カ月間すごく幸せでした。楽しかったです。最後の１試合、みんなで楽しみましょう」とクラブを通じてコメントした。昨季Ｊ３で２０位に終わり、ＪＦＬに降格したいわてだが、今季は１