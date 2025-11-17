歌手松任谷由実（71）が、16日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。“松任谷由実”誕生の裏話を明かした。今回は前週に続いて、林修（60）による松任谷へのインタビューのVTRを放送。荒井由実だった72年にデビュー。「ひこうき雲」「卒業写真」などヒット曲を連発し、76年、22歳の時に音楽プロデューサーの松任谷正隆氏と結婚。その後、1年半ほど音楽活動を休止した。「“荒井由実”ブームだったので、ブームに