中g工でミルクの膜に表面を覆われた濃厚ヨーグルト「奶皮子酸奶（ナイピーズ・ヨーグルト）」が人気となったのに続いて、今度はサンザシなどを飴がけにした伝統菓子「糖葫蘆（タンフールー）」にナイピーズを組み合わせた異色コラボ「ナイピーズ・タンフールー」がブレークしている。江蘇省南京市の柳州東路にあるタンフールーの店の前には最近、長蛇の列ができている。ソーシャルメディアを見ると、あるネットユーザ