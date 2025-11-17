オリンピックの銅メダリストが講師となったスイミング教室が16日、長野県須坂市で開かれました。須坂市のスイミングスクールに講師としてやってきたのは、長野市出身で2016年のリオデジャネイロ五輪アーティスティックスイミングで銅メダルを獲得した箱山愛香さんです。「子どもたちに水の楽しさを知ってほしい」と須坂双葉幼稚園が企画したもので、13組の親子が参加しました。子どもたちはバタ足などの練習のあと、音