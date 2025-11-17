ファミマ「カービィ」フェス第2弾！ ドット柄ファミチキ袋に、『エアライダー』クリアファイル、限定お菓子も登場ファミリーマートで開催中の「カービィたちの超まんぞくフェス」が、さらに盛り上がります！ 2025年11月18日（火）から、キャンペーン第2弾として新商品や新企画がスタートします。第2弾では、クラシックなドットデザイン柄のカービィが描かれた「ファミチキ袋」（全2種）と「中華まん袋」（全3種）が数量限