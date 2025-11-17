静岡市とレーシングチームを運営する市内の事業者が11月14日、連携協定を締結しました。レース会場の富士スピードウエイなどを活用した訪日客向けの観光事業を検討していきます。 【写真を見る】市役所にレーシングカー登場 訪日客を富士スピードウエイから静岡市内へ チーム運営会社と協定＝静岡市 静岡市役所の前に登場したのは、実際の大会で使用されるレーシングカ&#