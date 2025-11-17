静岡鉄道と消防が連携して災害時の対応を確認する合同訓練が11月17日、静岡鉄道長沼営業所で行われました。 【写真を見る】“走行中の電車内でモバイルバッテリーから出火”想定 静岡鉄道と消防が訓練 対応や手順確認＝静岡市 訓練は、走行中の電車内で乗客のモバイルバッテリーから出火した想定で実施されました。 静岡鉄道の社員や消防から約20人が参加し、乗客を安全に避難させる対応や、消防への状況報告などの