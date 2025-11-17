静岡県教育委員会は、下田・松崎・稲取の3つの県立高校を2028年度から1校とし、「キャンパス制」を導入すると発表しました。 【動画】賀茂地区の県立3高校を1校に 「キャンパス制」2028年度初導入 下田本校、松崎・稲取を分校＝静岡県教育委員会 県教委は11月5日、賀茂地区特有の地理的条件や公共交通機関の状況を踏まえ、下田・松崎・稲取の3つの県立高校について、2028年度から1校として機能させる「キャンパス制」を導入する