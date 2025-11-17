きょう17日は、東北南部〜九州では気温が20℃以上まで上がる所が多く、季節外れの暖かさになるでしょう。しかし、あす18日は気温が急降下し、一気に冬の寒さとなりそうです。■寒気南下も太平洋側はきょうまでは暖かきょう17日は、低気圧が急速に発達しながら北海道の北へ進み、ここから伸びる寒冷前線が北日本から西日本を通過する見込みです。この前線が通過した後は、上空にこの時期としては強い寒気が流れ込みます。きょう17日