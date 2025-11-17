富士通は11月17日、戦略的協業契約の一環としてアマゾン ウェブサービス ジャパン(AWSジャパン)と国内の流通・サービス業界のお客様の経営課題解決を加速する拠点「Business Creation Lab」を本格稼働すると発表した。同ラボは、富士通の業界知見・テクノロジーソリューションとAWSの生成AI・クラウドサービスを融合し、国内の流通・サービス業界が直面する課題解決を支援するための、レガシー刷新と新規収益創出を同時に実現する