ファンケルは11月13日、「記憶力の低下」と「食事・睡眠・運動」の関係性についての調査結果を発表した。調査は2020年1月27日〜5月31日、オーダーメイドサプリ「パーソナルワン」初回購入時20〜69歳の男女33,246人を対象に行われた。○夜食が記憶力の低下に影響かパーソナルワン食習慣・生活習慣アンケートの「就寝前2時間以内の食事」頻度に関する設問において、頻度が高い人ほど、「記憶力の低下を感じる」割合が高い傾向が見ら