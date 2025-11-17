バドミントンの志田千陽選手がプレゼントされた商品に「え？彼氏ですか？」と驚きました。志田選手は16日、自身のInstagramを更新。大量に送られたプレゼントの包装に大きくハートマークを付けて写真を投稿。そこに「少し前の話ですが…11年間ありがとう。とのことで奈未が、11個のプレゼントにひとつひとつ可愛く梱包してくれて飾りつけまでして 素敵なサプライズしてくれました」と“シダマツ”として高校生からペアを組んでいだ