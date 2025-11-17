日本列島の上空には今夜以降、今シーズン初となる、本格的な寒気が流れ込む予想です。大雪や暴風に警戒が必要です。きょうからあす火曜日、そしてあさって水曜日にかけて、北日本には平地で大雪となる目安の寒気、東日本、西日本にも山地で雪となる目安の寒気が流れ込む予想となっています。この後の雨と雪、風の予想です。きょうの夕方以降、北海道は広い範囲で吹雪となりそうです。あす火曜日は、東北の平地や東日本の山沿いでも