塩だけで、ここまでおいしいなんて！鶏もものうまみと白菜の甘みがじゅわっと広がり、思わずおかわりしたくなる味わい。にんにくがふわりと香り、食欲もぐんとアップします。いつもの炒めものが感動ものに変わる、シャキッと仕上げのコツも必見です！『鶏ももと白菜のにんにく炒め』のレシピ材料（2人分）鶏もも肉（小）……1枚（約200g） 白菜……1/8株（約250g） にんにくのみじん切り……小さじ1 塩……小さじ1/3（鶏肉用）塩…