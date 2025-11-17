巨人は１７日、今季限りで現役を退いた長野久義外野手の引退セレモニーを、２３日に東京ドームで開催する「ジャイアンツ・ファンフェスタ２０２５ＰｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＦａｎａｔｉｃｓ」で行うと発表した。長野氏の１６年間にわたる現役生活を振り返る特別映像の放映や、選手らによる花束贈呈を予定しているとした。長野氏はチームがＤｅＮＡとのＣＳファーストＳで敗退した後の１０月１４日に今季限りでの現役引退