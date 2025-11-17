天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは東南アジアのラオスを公式訪問するため、羽田空港を出発された。17日午前10時ごろ、愛子さまは笑顔で集まった人たちに手を振り、皇居を出発された。愛子さまの外国への公式訪問は今回が初めてとなる。愛子さまは羽田空港で見送りの宮内庁関係者などに「緊張しています」などと挨拶し、午前11時ごろ、民間機で経由地のタイに向かわれた。記者団：行ってらっしゃい。田中記者：ビエンチャンでは愛子