気づけばクローゼットや本棚がいつか使うかもでいっぱいに……。でも、その〈いつか〉、本当に来ますか？物があふれた空間を片づけるには、まず物の総量を減らすことが大切。とはいえ、「もったいない」「思い出がある」などの気持ちが邪魔をして、なかなか捨てる決心がつかないものです。今回は、そんな捨てられない気持ちと上手に向き合いながら、すっきり手放すコツをご紹介します。サイズが合わない服、何年も着ていない服やせ