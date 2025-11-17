¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¤Þ¤¿¤Þ¤¿?¥ï¡¼¥à¥À¥ó¥¹?¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥ì¥Ã¥º¡¢¥­¥ã¥Ó¥ó¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê£²£·¡Ë¤Î·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼²ñ¾ì¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤¬¤«¤«¤ë¤È¼þ°Ï¤«¤é?¥Õ¥ì¥Ç¥£¥³¡¼¥ë?¤¬Ê¨¤­µ¯¤³¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï·ù¤½¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥í¥¢¤Ë¥À¥¤¥Ö¡£¤ªÊ¢¤Ç¥¯¥Í¥¯¥ÍÄ·¤Í¤ë¥ï¡¼¥à¥À¥ó¥¹¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤Æ³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¥ç¥ó¥Ü¡¼¥¤¥á¥Ç¥£¥¢¡×