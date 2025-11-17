18歳未満の少女とみだらな行為をしたなどとして鹿児島市の無職の男が逮捕されました。 鹿児島県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたのは鹿児島市郡元町の無職の男(23)です。 警察によりますと、男は、ことし5月中旬、県内の屋内で県内に住む18歳未満の少女とみだらな行為をしたほか、正当な理由なく深夜に連れ出した疑いがもたれています。 パトロール中の警察官が鹿児島市内の駐車場に停めてあった車内に2人でいる