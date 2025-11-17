【第44話】 11月16日 公開 【拡大画像へ】 講談社は11月16日、志岐佳衣子氏によるマンガ「ぴゅあ0.01mm」第44話「わきあいあい」をヤンマガWebにて公開した。 「ぴゅあ0.01mm」は、会社員・土屋新が同級生の日野あこと再会し関係を持ってしまうことから始まる、異色のラブコメマンガ。現在、ヤンマガWebでは全話が無料と待てば無料で公開されている。 【最新話】 第44話「わきあいあい」