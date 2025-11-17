運命線の基本の見方 出発点がどこであっても、中指の下部（土星丘）に向かって上昇している線を「運命線」と言います。運命線を見る時のポイントは、土星丘付近まで伸びていなくても、このまま伸びていけばそこに到達するであろうという線を見つけることです。 手首あたりから長く出る運命線もあれば、１㎝にも満たない短い線もあり、その出方は個人によって様々です。この運命線からは、その人の一生の運命を詳しく読み取