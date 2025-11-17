長野県軽井沢町で17日、冬の別荘地域の安全を確保するため一斉防犯診断が始まりました。「異常なし」軽井沢町で始まった別荘の一斉防犯診断。所有者が不在になりがちな冬の別荘地域の安全を確保するため、町の別荘管理防犯組合と警察が毎年この時期に行っています。別荘を１軒ずつ回って玄関や窓が施錠されているかどうかなどを点検し、防犯診断証のステッカーを貼っていきました。 軽井沢町別荘管理防犯組合佐藤正三