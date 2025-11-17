Amazonや楽天ブックスで、PlayStation 5用の外付けディスクドライブ「CFI-ZDD1J」が販売されている。価格は11,980円。21日に発売される日本語専用のPS5「PlayStation 5 デジタルエディション 日本語専用」にも使用できる。 PS5 デジタル・エディション、またはPS5 Proにディスクドライブを追加できるもの。組み合わせることでディスク版のゲームがプレイできるようになるほか、4K Ultra HD Blu-rayディスク、Blu-rayディ