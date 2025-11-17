長野地方気象台によりますと長野県内はこの時期としては強い寒気の影響で17日夕方から19日頃にかけて北部と西側の地域を中心に雪が降るとみられています。特に18日午後からは平地でも雪が降り、積雪となる所がある見込みです。18日正午までの24時間に降る雪の量は多いところで、北部5センチと予想されています。気象台は積雪や路面の凍結による交通障害に留意してほしいと呼びかけています。