秋田朝日放送 16日午後、鹿角市花輪の田んぼで身元不明の女性の遺体が見つかりました。遺体には動物にかまれたり引っかかれたりしたような傷があり、警察はクマに襲われた可能性もあるとみて調べています。 警察や消防によりますと、16日午後３時半ごろ、鹿角市花輪字小又地内の田んぼに高齢の女性が倒れているのを近くで農作業をしていた人が発見し、警察に通報しました。警察や消防が駆け付けたところ、女性は田んぼの中