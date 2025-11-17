Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』に出演する俳優ハン・ヒョジュのフォトブック『1、2、3 ハナ！』（読み：ハナ、トゥル、セッハナ！）が、12月15日に発売することが決定した。きょう17日正午より予約受付がスタートした。【写真】昼寝姿も…ハン・ヒョジュが貴重な表情をたくさん公開ドラマ『華麗なる遺産』や『トンイ』などで主演を務め、韓国のみならず日本でも高い人気を誇るハン・ヒョジュ。本書は、ヒョジュが視線恐怖