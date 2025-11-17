17日午前の木原稔官房長官の会見では、日中関係に関する質問が相次いだ。【映像】中国側の“訪日自粛”に高市政権の受け止めは記者が「中国政府が自国民に、日本への留学を慎重に検討するよう注意喚起した。日本側の治安や留学環境を理由に挙げており、渡航中止の呼びかけに続く対応となる。政府としての受け止めと今後の対応は？」と質問。木原官房長官は「中国政府による留学や日本への旅行に関する発表については承知をし