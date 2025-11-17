17日（月）北日本の日本海側は次第にふぶきになるでしょう。北海道は暴風に警戒。＜17日（月）の天気＞発達した低気圧が北海道の北を進み、北日本〜日本海側を寒冷前線が通過する見込みです。北海道では広く雪が降り、日本海側では夜にかけて西よりの暴風が吹くおそれがあります。東北も日中は雷雨となり、夜は雪に変わってふぶくところがあるでしょう。午後は北陸や山陰でも雨が降り出す見込みです。●予想最大瞬間風速（17日）北