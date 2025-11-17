野球日本代表・侍ジャパンは、15日からの2日間で韓国代表との年内最後の強化試合に挑みました。来年3月に行われるWBCの1次ラウンドへ向け、チーム内でもレギュラー争いが見込まれます。そんな中、プロ1年目で侍ジャパンメンバーに選出された、ロッテの西川史礁選手、中日の金丸夢斗投手、広島の佐々木泰選手の3選手。力を発揮しアピール出来たのでしょうか。韓国戦を振り返ります。今大会に追加招集となった西川選手は初戦「7番・