竹内アンナが、デジタルシングル「P.S. I LOVE YOU」を2025年11月19日（水）にリリースする。本作は菅井友香主演・ホクレンWEBドラマ『ハイスクールキッチン』の主題歌として起用されることが明らかになった。竹内は昨年、ホクレンWEBドラマ『恋するキッチンカー』の主題歌として「デコレーション」（2024年11月27日配信）を担当しており、今回で2作連続の主題歌起用となる。北海道を舞台にした作品との親和性の高さも注目ポイント